Фильм «Буратино» взял миллиард по всей России и в Хабаровске за четыре дня

По данным ЕАИС Фонда кино, общие сборы достигли 1 000 796 617 рублей, причём только в первый день фильм заработал свыше 226 млн рублей. Предпродажи добавили почти 184 млн рублей. На сегодняшний день ленту посмотрели более 1,8 млн зрителей.