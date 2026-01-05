Фильм «Буратино» взял миллиард по всей России и в Хабаровске за четыре дня

Сказочный блокбастер Игоря Волошина «Буратино» стремительно покоряет кинозрителей: уже за первые четыре дня проката картина собрала более 1 млрд рублей.
По данным ЕАИС Фонда кино, общие сборы достигли 1 000 796 617 рублей, причём только в первый день фильм заработал свыше 226 млн рублей. Предпродажи добавили почти 184 млн рублей. На сегодняшний день ленту посмотрели более 1,8 млн зрителей.
Это не ремейк советского фильма 1975 года, а свежая интерпретация по мотивам «Пиноккио» и «Золотого ключика». Режиссёр сохранил дух классики, но адаптировал историю для современной аудитории.
В кадре — звёздный состав: Виталия Корниенко (Буратино, с применением технологии «захвата движения»), Александр Яценко (Папа Карло), Анастасия Талызина (Мальвина), Фёдор Бондарчук (Карабас‑Барабас) и другие.
Музыку обновил Алексей Рыбников — автор оригинального саундтрека. Вместе с сыном Дмитрием он обновил мелодии, адаптировав их к современным технологиям звучания. Особого внимания заслуживает финальная музыкальная сцена: её снимали два дня, задействовав более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию поставил Владимир Варнава.