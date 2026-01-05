Ричмонд
Отдельное учреждение будет следить за содержанием парков в Комсомольске

Мэр города Дмитрий Заплутаев поручил разработать проект создания муниципального учреждения по содержанию парков и общественных территорий. Причина связана с несовершенством нынешней системы ухода.

Источник: Reuters

Напомним, всего по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» с 2017 по 2024 год в Комсомольске-на-Амуре благоустроили 44 общественные территории.

В 2025 году обновлено еще 5 общественных пространств: зона отдыха в парке имени Гагарина, территория у памятника создателям подводного флота на Дальнем Востоке в парке Судостроитель и зона отдыха в этом же парке.

В текущем году на средства нацпроекта планируют благоустроить еще четыре пространства: сквер памяти героям СВО, сквер в парке имени Гагарина, территорию в районе аттракционов в парке Судостроитель, пешеходную зону в районе школы № 23.