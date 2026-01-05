Новогодние праздники на льду: каток «Авангарда» собрал сотни жителей и гостей Владивостока

Во Владивостоке в дни новогодних каникул каток на стадионе «Авангард» стал одним из самых популярных мест отдыха. Сюда приходят семьями, компаниями друзей, а также приезжают гости из Артема, Надеждинского округа и других близлежащих территорий.
На льду царит праздничная атмосфера: смех детей, звон коньков и улыбки взрослых создают неповторимое настроение. Особенной популярностью пользуются «счастливые часы» с 12:00 до 15:00, когда на катке появляются Дед Мороз и другие сказочные герои, проводятся конкурсы и развлечения.
Посетители отмечают, что каток — отличное место, чтобы провести время с близкими, зарядиться энергией и получить яркие эмоции.
Каток работает ежедневно с 10:00 до 21:00, вход на лед — бесплатный. Все желающие могут воспользоваться прокатом коньков, который открыт с 14:00 до 19:00 (закрытие в 20:00).