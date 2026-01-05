В ночь перед Рождеством у храмов в Хабаровском крае будут дежурить пожарные

В преддверии Рождества сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю проводят масштабную профилактическую работу во всех религиозных учреждениях региона. Цель — обеспечить безопасность тысяч верующих, которые в ночь с 6 на 7 января придут на богослужения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".