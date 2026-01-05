В ночь перед Рождеством у храмов в Хабаровском крае будут дежурить пожарные

В преддверии Рождества сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю проводят масштабную профилактическую работу во всех религиозных учреждениях региона. Цель — обеспечить безопасность тысяч верующих, которые в ночь с 6 на 7 января придут на богослужения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Один из ключевых объектов проверок — Христорождественский собор в Хабаровске. Этому деревянному храму, построенному более ста лет назад, уделяется особое внимание.
«Для деревянных конструкций риск возгорания особенно высок. Мы тщательно проверяем исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие и состояние огнетушителей, а также следим, чтобы эвакуационные пути были свободны», — пояснила старший инспектор отдела надзорной деятельности по Железнодорожному району Хабаровска Мария Лис.
Особое внимание уделяется объектам, представляющим повышенную пожарную опасность и культурную ценность. Из 52 объектов, находящихся на контроле, 17 расположены в деревянных зданиях .Это уникальное архитектурное наследие края, требующее максимальной защиты.
С начала профилактической кампании сотрудники МЧС провели уже 83 мероприятия в храмах и соборах края, включая инструктажи и консультации для священнослужителей и прихожан.
Возле каждого учреждения, где пройдут службы, будет организовано дежурство подразделений пожарной охраны. Эта традиционная мера позволяет в случае чрезвычайной ситуации приступить к ликвидации возгорания в считанные минуты.