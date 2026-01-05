В РФ создали технологию сварки разнородных видов стали, применяемых в энергетике

«Мы не просто улучшаем технологию сварки, мы предложили новое решение на уровне материалов, которое продлевает срок службы оборудования, повышает его надежность и безопасность. Созданный в ЮУрГУ метод сварки разнородных сталей способствует прорыву в энергетике. С его помощью можно сварить жаропрочную мартенситную сталь с одной стороны и коррозионно-стойкую аутенситную с другой стороны», — сказали в пресс-службе.