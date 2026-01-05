Родригес: Венесуэла приглашает США к работе над программой сотрудничества

Венесуэльская сторона приглашает правительство Соединённых Штатов к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на развитие, заявила Делси Родригес.
Исполняющий обязанности президента Венесуэлы уточнила, что речь идёт о сотрудничестве, ориентированном на общее развитие в рамках международного права.
«Мы приглашаем правительство США к совместной работе над повесткой сотрудничества, ориентированной на общее развитие в рамках международного права», — сказала она по итогам совещания правительства Венесуэлы.
Напомним, военные США нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что США в настоящее время управляют Венесуэлой. Кроме того, он назвал Венесуэлу «мёртвой» страной, а также выразил уверенность, что американской стороне следует её восстановить. По словам Трампа, нефтяные компании из США очень хотят работать в республике.
МИД РФ осудил удары по Венесуэле и захват её президента с супругой. Китайская Народная Республика призвала Соединённые Штаты немедленно освободить Мадуро и Флорес.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Российской Федерации обратилось к властям Соединённых Штатов с призывом освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.