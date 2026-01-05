В ФРГ подожгли постройку на участке уполномоченного по борьбе с антисемитизмом

По информации агентства DPA, на входной двери дома политика также был нарисован красный треугольник, который считается символом палестинского движения ХАМАС.
Полиция была проинформирована о пожаре в ночь на воскресенье, около 03:40 по местному времени (05:40 мск). По предварительным данным, никто не пострадал. Расследованием происшествия занимается отдел по вопросам государственной безопасности.
Сам Андреас Бюттнер в комментарии агентству DPA сообщил, что его семья находилась в доме в момент происшествия.
Ранее неизвестные похитили ценности на сумму свыше 100 млн евро из хранилища банка Sparkasse в немецком Гельзенкирхене. Грабители проникли в здание через соседнюю автостоянку. Они прорубили огромную дыру в стене, вскрыли 3 200 сейфов и забрали содержимое.
