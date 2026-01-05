Ричмонд
Трамп: США фактически управляют Венесуэлой

США на данный момент фактически управляют Венесуэлой. Об этом в воскресенье, 4 января, заявил глава государства Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.



— Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы, — подчеркнул политик.

Американский лидер считает Венесуэлу «мертвой страной». Он отметил, что Вашингтону придется приложить усилия, чтобы ее восстановить.

Трамп также затронул вопрос нефтяных компаний, которые хотят вести деятельность на территории этого государства — подобные организации будут инвестировать в инфраструктуру, передает РИА Новости.

По словам сенатора Алексея Пушкова, заявления американского лидера о триумфе могут обернуться катастрофой. Он также задался вопросом о возможных последствиях, с которыми могут столкнуться США.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, считает, что США могут повторить на Украине «венесуэльскую операцию», которую уже опробовали в Каракасе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше