Трамп: США фактически управляют Венесуэлой

США на данный момент фактически управляют Венесуэлой. Об этом в воскресенье, 4 января, заявил глава государства Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
— Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы, — подчеркнул политик.
Американский лидер считает Венесуэлу «мертвой страной». Он отметил, что Вашингтону придется приложить усилия, чтобы ее восстановить.
Трамп также затронул вопрос нефтяных компаний, которые хотят вести деятельность на территории этого государства — подобные организации будут инвестировать в инфраструктуру, передает РИА Новости.
По словам сенатора Алексея Пушкова, заявления американского лидера о триумфе могут обернуться катастрофой. Он также задался вопросом о возможных последствиях, с которыми могут столкнуться США.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, считает, что США могут повторить на Украине «венесуэльскую операцию», которую уже опробовали в Каракасе.