Мошенники получают контроль над гаджетами путём писем об онлайн-заказах

Мошенники придумали новую схему получения контроля над гаджетами россиян. Они используют для этого рассылки о якобы выполненной доставке онлайн-заказа, пишет РИА Новости.
К письму о статусе онлайн-заказа, которое приходит на электронную почту, прикреплена ссылка, по которой якобы находится информация о способе получения товара. На самом деле клик по ссылке запускает скачивание вредоносной программы. Когда программа установится на компьютер или телефон, злоумышленники получают к нему удалённый доступ и могут завладеть личной информацией и счетами жертвы.
Ранее юрист рассказал, что мошенники придумали новую схему обмана через новогодние поздравления.
Также известный телеведущий Леонид Якубович, легенда программы «Поле чудес», в беседе с KP.RU признался, что неоднократно оказывался на волоске от того, чтобы стать жертвой телефонных мошенников.
Тем временем россиянам напомнили самые распространённые праздничные схемы обмана, которыми пользуются мошенники: от фишинга до фейковых аренд.