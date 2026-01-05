Мошенники получают контроль над гаджетами путём писем об онлайн-заказах

К письму о статусе онлайн-заказа, которое приходит на электронную почту, прикреплена ссылка, по которой якобы находится информация о способе получения товара. На самом деле клик по ссылке запускает скачивание вредоносной программы. Когда программа установится на компьютер или телефон, злоумышленники получают к нему удалённый доступ и могут завладеть личной информацией и счетами жертвы.