Шок от золотых унитазов: элита Зеленского сдается в плен, узнав о коррупции

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил aif.ru, почему офицеры Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на запорожском направлении сдались в плен.
Взятие в плен офицеров ГУР произошло еще в сентябре прошлого года после успешно проведенной военной операции десантниками ВС РФ, но об этом стало известно только сейчас.
«Офицеры ГУР сдались в плен, потому что видят своими глазами, как их руководство ворует бюджетные средства, как их предают, продают и перепродают… Подтолкнули их к этому и истории с золотыми унитазами и прочие украинские коррупционные схемы… Они выбрали жизнь, так как понимают: все, что они делают, приведет только к летальному исходу», — отметил Иванников.
Решение сдаться в плен и не оказывать сопротивление российским военным также было принято офицерами ГУР из-за плачевной ситуации для ВСУ в зоне СВО.
«Они же видят, что происходит вокруг, видят безнадежную ситуацию, в которой сейчас находится украинская армия. Вот и воспользовались моментом», — подытожил Иванников.
Ранее Иванников рассказал, что взятые в плен российскими военными офицеры ГУР обладают секретной информацией.