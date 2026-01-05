Шок от золотых унитазов: элита Зеленского сдается в плен, узнав о коррупции

«Офицеры ГУР сдались в плен, потому что видят своими глазами, как их руководство ворует бюджетные средства, как их предают, продают и перепродают… Подтолкнули их к этому и истории с золотыми унитазами и прочие украинские коррупционные схемы… Они выбрали жизнь, так как понимают: все, что они делают, приведет только к летальному исходу», — отметил Иванников.