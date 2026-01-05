Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Кубы заявило о гибели 32 граждан страны, защищавших Мадуро

32 кубинца погибли в бою или или в результате авиаударов США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявили в правительстве Кубы.

Источник: Аргументы и факты

32 гражданина Республики Куба погибли в результате операции Соединённых Штатов по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявили в правительстве Кубы.

Кубинские власти рассказали, что они были убиты в бою или в результате авиаударов американских военных.

«В результате преступного нападения, совершенного правительством США против братской Боливарианской Республики Венесуэла ранним утром 3 января, в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных ВС и министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», — цитирует издание Granma сообщение правительства Кубы.

В Гаване выразили соболезнования близким погибших, а также отметили, что они «с достоинством и героизмом исполнили свой долг».

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур.

Военные Соединённых Штатов нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что США в настоящее время управляют Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что число жертв военной операции США в Венесуэле увеличилось до 80. Венесуэльская сторона заявила, что погибли военные и мирные жители.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше