Правительство Кубы заявило о гибели 32 граждан страны, защищавших Мадуро

32 гражданина Республики Куба погибли в результате операции Соединённых Штатов по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявили в правительстве Кубы.
Кубинские власти рассказали, что они были убиты в бою или в результате авиаударов американских военных.
«В результате преступного нападения, совершенного правительством США против братской Боливарианской Республики Венесуэла ранним утром 3 января, в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных ВС и министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», — цитирует издание Granma сообщение правительства Кубы.
В Гаване выразили соболезнования близким погибших, а также отметили, что они «с достоинством и героизмом исполнили свой долг».
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур.
Военные Соединённых Штатов нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что США в настоящее время управляют Венесуэлой.
Ранее сообщалось, что число жертв военной операции США в Венесуэле увеличилось до 80. Венесуэльская сторона заявила, что погибли военные и мирные жители.