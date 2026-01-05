В Новосибирске внедрят оплату по QR-коду без подключения к интернету

Как рассказал Чухачев, в следующем году компания планирует сосредоточиться, в том числе, на сценариях оплаты без доступа к интернету. Такая необходимость возникает в торговых точках, где связь нестабильна или полностью отсутствует. В рамках этого подхода на устройство пользователя заранее будет загружаться ограниченный набор QR-кодов, которые можно использовать для расчётов в офлайн-режиме.