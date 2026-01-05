В Новосибирске внедрят оплату по QR-коду без подключения к интернету

Как рассказал Чухачев, в следующем году компания планирует сосредоточиться, в том числе, на сценариях оплаты без доступа к интернету. Такая необходимость возникает в торговых точках, где связь нестабильна или полностью отсутствует. В рамках этого подхода на устройство пользователя заранее будет загружаться ограниченный набор QR-кодов, которые можно использовать для расчётов в офлайн-режиме.
Механизм предполагает, что смартфон получит эти QR-коды, пока находится в сети. Использовать их можно будет позже, без подключения к интернету, однако при соблюдении ряда требований безопасности. В частности, сумма одного платежа будет ограничена — ориентировочно до 3 тысяч рублей. Конкретные параметры, как отметил Чухачев, ещё предстоит согласовать с участниками рынка, сообщает «Интерфакс».
Он также уточнил, что такие QR-коды будут иметь ограниченный срок действия и не смогут сохраняться или передаваться. При восстановлении интернет-соединения запас доступных кодов будет автоматически обновляться.
В НСПК не исключают, что дополнительно может быть введён суточный лимит на общий объём покупок, совершаемых офлайн-способом. Сейчас эти вопросы прорабатываются в рамках пилотной группы.