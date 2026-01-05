Ричмонд
Прилёт трёх рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

Один из самолётов опаздывает на 16 часов.

Источник: Sib.fm

Три самолёта задерживаются 5 января 2026 года, один из самолётов опаздывает на несколько часов, сообщили на сайте новосибирского аэропорта «Толмачево».

Рейс из Волгограда в Новосибирск задерживается на 16 часов: по расписанию борт должен был прибыть в 05:50 местного времени. По информации на электронном табло, расчётное время прибытия — 21:50, 5 января.

Почти на 3 часа опаздывает самолёт из Москвы. Время прибытия по расписанию — 06:50, расчётное — 09:45.

Также практически на час задерживается рейс из Сургута. По расписанию он должен приземлиться в 10:50, сейчас расчётное время прибытия — 11:46.

Информацию о рейсах можно уточнить по номеру единой справочной аэропорта «Толмачево»: +7 (383) 216−99−99.