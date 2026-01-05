Прилёт трёх рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

Три самолёта задерживаются 5 января 2026 года, один из самолётов опаздывает на несколько часов, сообщили на сайте новосибирского аэропорта «Толмачево».
Рейс из Волгограда в Новосибирск задерживается на 16 часов: по расписанию борт должен был прибыть в 05:50 местного времени. По информации на электронном табло, расчётное время прибытия — 21:50, 5 января.
Почти на 3 часа опаздывает самолёт из Москвы. Время прибытия по расписанию — 06:50, расчётное — 09:45.
Также практически на час задерживается рейс из Сургута. По расписанию он должен приземлиться в 10:50, сейчас расчётное время прибытия — 11:46.
