Трамп: США могут захватить главу Колумбии также, как и Мадуро

Президент Колумбии Густаво Петро производит кокаин, поэтому США могут повторить операцию по захвату, как это было с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом в воскресенье, 4 января, заявил американский лидер Дональд Трамп.

— Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься, — отметил политик.

Глава Белого дома добавил, что у Петро есть «кокаиновые заводы и фабрики по производству кокаина». Из-за этого Трамп не исключил возможность проведения новой операции, передает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами президент США уточнил, что на данный момент фактически управляет Венесуэлой. Он заявил, что Вашингтону придется приложить усилия, чтобы восстановить страну.

Дональд Трамп также сообщил, что президент Венесуэлы и его супруга Силия Флорес предстанут перед американским правосудием. Он обвинил их в «наркотерроризме» против граждан США.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон не позволит другим странам использовать Венесуэлу в качестве «оперативного хаба».

