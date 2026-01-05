Социолог раскрыла секрет, как вернуться с каникул полным сил

Ранее психолог рассказала, почему пары ругаются на каникулах и как сохранить отношения. Первая причина — иллюзия идеального отдыха. Партнёры бессознательно ждут, что выходные автоматически улучшат отношения, но если в паре накоплены усталость и обиды, этого не происходит. Вторая причина — столкновение ритмов и привычек, когда партнёры оказываются рядом 24 часа в сутки. Третья — быт, от которого невозможно сбежать.