Социолог раскрыла секрет, как вернуться с каникул полным сил

Управляющий директор Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова считает, что ключ к нормальному выходу из длинных каникул — умение бездельничать без угрызений совести. По её словам, в наше время почти никто не умеет отдыхать с пользой, а трудоголики особенно страдают от чувства вины за бездействие.

Источник: Life.ru

«Позвольте себе отдыхать без чувства вины. Поверьте, мир не перевернётся. Чем больше вы расслабитесь, тем более продуктивным будет ваш январь», — приводит слова социолога RG.ru.

Мы ошибочно сводим отдых к функциональному восстановлению ресурсов, подобно техническому обслуживанию механизма. Ключевое же условие эффективного отдыха — получение удовольствия, при котором активность (например, прогулка) воспринимается мозгом как отдых, а не как задача. Часто мы не можем отдохнуть также из-за гиперответственности и контроля.

Ранее психолог рассказала, почему пары ругаются на каникулах и как сохранить отношения. Первая причина — иллюзия идеального отдыха. Партнёры бессознательно ждут, что выходные автоматически улучшат отношения, но если в паре накоплены усталость и обиды, этого не происходит. Вторая причина — столкновение ритмов и привычек, когда партнёры оказываются рядом 24 часа в сутки. Третья — быт, от которого невозможно сбежать.

