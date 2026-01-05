В Институте археологии и этнографии Новосибирска сменился руководитель

«На этом посту члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук Андрея Иннокентьевича Кривошапкина сменил доктор исторических наук Антон Александрович Анойкин. Шесть лет под руководством Андрея Иннокентьевича были яркими и насыщенными достижениями и победами. Желаем Антону Александровичу также больших успехов и интересных проектов!» — говорится в официальном сообщении института.