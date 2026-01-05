В Институте археологии и этнографии Новосибирска сменился руководитель

В Институте археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН произошли кадровые изменения. Исполняющим обязанности директора назначен Антон Анойкин. На этой должности он сменил Андрея Кривошапкина, который возглавлял научное учреждение с 2019 года.
«На этом посту члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук Андрея Иннокентьевича Кривошапкина сменил доктор исторических наук Антон Александрович Анойкин. Шесть лет под руководством Андрея Иннокентьевича были яркими и насыщенными достижениями и победами. Желаем Антону Александровичу также больших успехов и интересных проектов!» — говорится в официальном сообщении института.
По данным сайта ИАЭТ, Антон Анойкин является специалистом по палеолиту Кавказа и Центральной Азии. С 1990 года он принимал участие в многочисленных археологических экспедициях в России, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Монголии и Черногории. Новый руководитель является автором более 80 научных публикаций.