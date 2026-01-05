Празднование Нового года, громкое дело надымских полицейских и отключение тепла: 7 главных событий недели ЯНАО

На Ямале, как и по всей стране, празднуется Новый год.
На Ямале громким событием уходящего года стал приговор по уголовному делу полицейских из Надыма. Шесть лет в колонии проведет один из главных фигурантов — коллеги избили в отделении троих юношей, а затем похитили одного из них. Вместе с этим в округе январь начался с отключений тепла в Новом Уренгое, в мороз отопления лишились жильцы нескольких домов. Об этих и других важных событиях на Ямале на неделе с 29 декабря по 4 января — в материале URA.RU.
В Надыме полицейские похитили человека, чтобы скрыть избиение.
Бывшего начальника уголовного розыска Надыма Кайрата Самомбетова в декабре 2025 года приговорили к шести годам заключения в колонии. Вместе с ним осудили двоих бывших оперативников — его подчиненных. Инцидент произошел в феврале 2023 года. Тогда полицейские избили трех местных жителей, а их руководитель — Кайрат Самомбетов, попытался это скрыть и оказывал психологическое воздействие на одного из пострадавших, чтобы тот изменил показания и даже вывез его в Тюмень.
Трое подчиненных также были признаны виновными. В последствии один ушел на СВО и там погиб, а двое приговорены к 3,5 года лишения свободы.
В Новом Уренгое без света и тепла остались жители авариек.
Жители двух аварийных домов в районе Лимбяяха Нового Уренгоя вынуждены были экстренно искать жилье из-за того, что в морозы в их домах отключили тепло и электричество. По словам чиновников, причиной стала авария, а восстанавливать коммунальную систему, якобы, нет смысла из-за скорого сноса домов. Однако сами жильцы подозревают, что коммунальных ресурсов их лишили специально — чтобы вынудить съехать из домов. Речь идет о двухэтажных зданиях 19 и 20 в микрорайоне Надежда. Сейчас идут разбирательства с мэрией, так как пять семей отказались выселяться из-за маленькой компенсации и новых квартир, которые значительно меньше аварийных.
Также на минувшей неделе без тепла 3 января осталась Северная часть города. Виной всему отключение электричества на котельной № 4. Все оборудование оперативно переводили на резервный источник питания и пообещали вернуть тепло в дома, как можно скорее.
На Ямале подготовили более 30 локаций для запуска фейерверков на Новый год.
Ни один Новый год не обходится без фейерверков. Однако, чтобы столь красивое зрелище прошло без происшествий, необходимо соблюдать ряд правил. Одно из важнейших — запуск салютов с разрешенных локаций. В Салехарде для местных жителей подготовлены пять локаций, оборудованных для запуска новогодних огней. Среди них Площадь Ленина на улице Республики, 72, открытая местность у спорткомплекса на Обской, 9а, аналогичное пространство у памятника «Мамонт». Еще два места — парковка на улице Набережной и открытая местность у спортплощадки «Удача». В Новом Уренгое и Ноябрьске для местных жителей в праздники подготовлены по три пространства. В Надымском районе также определен ряд мест — подробнее можно ознакомиться в материале.
Как на Ямале Новый год празднуют вахтовики.
Несмотря на суровые условия Крайнего Севера и отдаленность от дома, работники промыслов в ЯНАО находят способы создать праздничное настроение себе и коллегам и отметить наступление нового года. Празднование на промыслах имеет свои особенности. Вечером 31 декабря на вахтах традиционно накрывают праздничный стол, но с одним строгим условием — полное отсутствие алкоголя. Чтобы разнообразить праздник, вахтовики часто организуют импровизированные развлечения собственными силами. В некоторых коллективах проводят незатейливые конкурсы и творческие номера, готовят праздничные стихи о своей работе. Главной новогодней приметой для всех вахтовиков остается звонок родным и близким после боя курантов.
Сразу два трагических ДТП в первые дни Нового года.
Не обошлось на Ямале в начале года без печальных событий. Сразу два трагических ДТП произошло в первые дни нового 2026 года. Так накануне Нового года в аварии погиб инспектор ДПС и его мама. Трагедия произошла около Муравленко. После жители начали сбор средств на похороны погибших земляков.
Еще одна трагедия произошла в Ноябрьске 2 января. Здесь внедорожник сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пешеход скончалась на месте происшествия.
В Салехарде на новогодние праздники подготовили ряд мероприятий.
Со 2 января в окружной столице стартует массовое катание на лыжах. Трек для спортсменов организовали в районе аэропорта Салехарда. Помимо лыжников, Салехард сможет порадовать и любителей льда. Так, с 3 по 10 января (кроме 7 числа), на озере Лебяжье начнет работать большой каток. 3 января юные посетители Национальной библиотеки в Салехарде смогли побывать на празднике «Поезд Деда Мороза». Благодаря представлению гости могли побывать в разных городах и познакомиться с традициями встречи Нового года. Также в программе празднований различные мастер-классы.
Громкие бизнес-скандалы и уголовные дела на Ямале в 2025 году.
Подводя итог уходящего года, стоит вспомнить о важных событиях в бизнес-сфере и не только. Так в конце 2025 прокуратура Ямала добилась передачи объектов теплоэнергетики Салехарда округу. Обширные теплосети, котельные ранее находились в собственности компании «Салехардэнерго». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа обязал предприятие вернуть в муниципальную собственность 15 объектов коммунальной инфраструктуры. Угроза банкротства нависла и над «Новоуренгойской буровой компании» — задолженность предприятия достигла почти 31 млн рублей. Позднее ФНС согласилось пойти на мировое соглашение оп спору.
Также в декабре 2025-го на Ямале завершилось одно из самых громких коррупционных дел последних лет. К заключению приговорили бывшее руководство регионального управления Росреестра и филиала Роскадастра. С 2016 по 2020 годы участники схемы получили более 25 миллионов рублей за регистрацию незаконных объектов и заведомо низкую оценку недвижимости на Ямале. Следователи выявили около двух десятков эпизодов взяток.