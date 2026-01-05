Празднование Нового года, громкое дело надымских полицейских и отключение тепла: 7 главных событий недели ЯНАО

Ни один Новый год не обходится без фейерверков. Однако, чтобы столь красивое зрелище прошло без происшествий, необходимо соблюдать ряд правил. Одно из важнейших — запуск салютов с разрешенных локаций. В Салехарде для местных жителей подготовлены пять локаций, оборудованных для запуска новогодних огней. Среди них Площадь Ленина на улице Республики, 72, открытая местность у спорткомплекса на Обской, 9а, аналогичное пространство у памятника «Мамонт». Еще два места — парковка на улице Набережной и открытая местность у спортплощадки «Удача». В Новом Уренгое и Ноябрьске для местных жителей в праздники подготовлены по три пространства. В Надымском районе также определен ряд мест — подробнее можно ознакомиться в материале.