Многомилионные выигрыши в лотерею и встреча Нового года: 10 главных событий недели в Тюменской области

На минувшей неделе жители Тюменской области вместе со всей страной встретили 2026 год. Для кого-то первые дни января оказались особенно удачными — в лотерее «Новогодний миллиард» тюменец разделил суперприз в 1 миллиард рублей с еще тремя победителями. А 31 декабря поздравил земляков с наступающим праздником глава региона Александр Моор, также он исполнил новогодние мечты троих ребят с «Елки желаний». Об этих и других важных событиях региона на неделе с 29 декабря по 4 января — в материале URA.RU.