Многомилионные выигрыши в лотерею и встреча Нового года: 10 главных событий недели в Тюменской области

Тюменец выиграл в лотерею «Новогодний миллиард».
На минувшей неделе жители Тюменской области вместе со всей страной встретили 2026 год. Для кого-то первые дни января оказались особенно удачными — в лотерее «Новогодний миллиард» тюменец разделил суперприз в 1 миллиард рублей с еще тремя победителями. А 31 декабря поздравил земляков с наступающим праздником глава региона Александр Моор, также он исполнил новогодние мечты троих ребят с «Елки желаний». Об этих и других важных событиях региона на неделе с 29 декабря по 4 января — в материале URA.RU.
Житель Тюмени стал одним из трех победителей «Новогоднего миллиарда».
В лотерее «Новогодний миллиард», состоявшейся 1 января, тюменец разделил суперприз в 1 миллиард рублей с еще тремя победителями. Он стал обладателем выигрыша в размере 333,333 миллиона рублей. На руки после уплаты налогов победитель получит порядка 262 миллионов. Всего в новогодних тиражах тюменцы выиграли 391 миллион рублей и вошли в топ самых удачливых регионов по данным.
«Столото».
Губернатор Моор поздравил тюменцев с наступающим Новым годом.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил горожан с наступающим Новым годом. Он пожелал тюменцам радости, гармонии и благополучия. В своем обращении он отметил, что главный источник развития региона — люди и пожелал всем больше радости, тепла и гармонии, мира и благополучия.
В преддверии праздника Моор исполнил новогодние мечты троих детей из Тюмени, Ялуторовска и подшефного Краснодонского района ЛНР в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Шестилетнему тюменцу Даниилу Ахмадишину, который увлекается творчеством, передали синтезатор. Семилетний Сергей Щукин из Ялуторовска, чей отец находится в зоне проведения специальной военной операции, стал обладателем нового велосипеда. Девятилетнему Артему Панкову из города Суходольск доставили шведскую стенку.
Также обладателем новогодних подарков стал пятилетний Степан из Тюмени. Шар с его именем снял с «Елки желаний» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Мальчику подарили конструктор, детский археологический набор и 3D-ручку, а также выполнили еще ряд желаний.
В ДТП под Тюменью погибла школьница.
В первые дни Нового года произошла трагедия — на трассе Тюмень — Омск столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб человек, трое детей получили ранение. Позднее в больнице скончалась 10-летняя девочка. Днем ранее жертвами аварии стали двое супругов. Они везли своего ребенка и двух его друзей, но столкнулись с другим авто на трассе между Тюменью и Свердловской областью. Как оказалось, погибшие были многодетной семьей, у них осталось четверо детей.
Страшным убийством закончился 2025 год — житель Ялуторовска убил свою знакомую из-за конфликта во время застолья. Позже он пытался скрыть следы преступления, расчленил жертву, а ее останки разбросал по разным частям города. Мужчина задержан.
Как изменились цены на бензин за 2025 год.
В 2025 году цены на автомобильное топливо в Тюменской области продолжили устойчивый рост. По данным сайта мониторинга цен Fuel Price, к середине ноября стоимость большинства видов топлива в регионе увеличилась более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, а по отдельным позициям — почти на треть. Сильнее всего подорожал бензин АИ-98. Его цена выросла на 3,73 рубля, или 4,6%.
Новая развязка и перебои с отоплением.
В Тюмени на перекрестке загруженных улиц 50 лет Октября и Мельникайте построят новую развязку. Работы запланированы на 2029−2032 годы. Эти дороги входят в список улиц, где ежедневно образуются длинные пробки. Вместе с постоянными дорожным стройками в сфере ЖКХ регулярно случаются сбой. Так в ЖК «Корней» утром 31 декабря отключили отопление и горячую воду. Отключение произошло по причине повреждения теплотрассы. Воду и тепло жильцам обещали вернуть лишь к 8:00 1 января.
Тюменцы отметились на спортивной арене и в реалити-шоу.
Хоккеист родом из Тюмени Андрей Василевский помог команде «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить в новогоднем матче против «Анхайма». Известно, что Василевский исполняет в команде роль голкипера — отразил 25 бросков в матче. Также отличился еще один тюменский спортсмен — тренер по волейболу Игорь Прохоров. Он стал одним из участников нового реалити-шоу на ТНТ — «Выжить в Стамбуле», которое ведут популярные ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
В Тюменской области назначили нового детского омбудсмена.
Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил О ксану Савинову на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Кандидатура нового омбудсмена прошла процедуру официального согласования с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. В должность Савинова вступила с 30 декабря 2025 года.
В Тюмени закрывается легендарный бар.
В Тюмени закрывается бар «Мохито». Пространство проработало в городе 14 лет. Бар будет функционировать еще весь январь. А 31 числа состоится последняя прощальная вечеринка. В первые годы открытия оно считалось центром притяжения тусовочной молодежи Тюмени.
В Ялуторовске нашли подрядчика для реконструкции водозащитной дамбы.
Полтора километра водозащитных сооружений в Ялуторовске капитально отремонтирует тюменская компания. Городские власти нашли подрядчика для одной из важнейших муниципальных закупок. Все необходимые работы компании «Спецтех72» предстоит завершить к 31 июля 2026 года.
В Тобольском районе лесному фонду нанесен ущерб в сотни тысяч рублей.
В Тобольском районе обнаружили незаконную рубку деревьев. Заготовленную древесину нарушитель сложил в поленицы и оставил на месте вырубки. Спилено больше сотни берез и осин. Общий объем древесины составил 61 квадратный метр. Ущерб приблизился к 350 тысячам рублей. Материалы по данному факту переданы в полицию для принятия мер.