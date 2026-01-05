Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многомилионные выигрыши в лотерею и встреча Нового года: 10 главных событий недели в Тюменской области

На минувшей неделе жители Тюменской области вместе со всей страной встретили 2026 год. Для кого-то первые дни января оказались особенно удачными — в лотерее «Новогодний миллиард» тюменец разделил суперприз в 1 миллиард рублей с еще тремя победителями. А 31 декабря поздравил земляков с наступающим праздником глава региона Александр Моор, также он исполнил новогодние мечты троих ребят с «Елки желаний». Об этих и других важных событиях региона на неделе с 29 декабря по 4 января — в материале URA.RU.

Тюменец выиграл в лотерею «Новогодний миллиард».

На минувшей неделе жители Тюменской области вместе со всей страной встретили 2026 год. Для кого-то первые дни января оказались особенно удачными — в лотерее «Новогодний миллиард» тюменец разделил суперприз в 1 миллиард рублей с еще тремя победителями. А 31 декабря поздравил земляков с наступающим праздником глава региона Александр Моор, также он исполнил новогодние мечты троих ребят с «Елки желаний». Об этих и других важных событиях региона на неделе с 29 декабря по 4 января — в материале URA.RU.

Житель Тюмени стал одним из трех победителей «Новогоднего миллиарда».

В лотерее «Новогодний миллиард», состоявшейся 1 января, тюменец разделил суперприз в 1 миллиард рублей с еще тремя победителями. Он стал обладателем выигрыша в размере 333,333 миллиона рублей. На руки после уплаты налогов победитель получит порядка 262 миллионов. Всего в новогодних тиражах тюменцы выиграли 391 миллион рублей и вошли в топ самых удачливых регионов по данным.

«Столото».

Губернатор Моор поздравил тюменцев с наступающим Новым годом.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил горожан с наступающим Новым годом. Он пожелал тюменцам радости, гармонии и благополучия. В своем обращении он отметил, что главный источник развития региона — люди и пожелал всем больше радости, тепла и гармонии, мира и благополучия.

В преддверии праздника Моор исполнил новогодние мечты троих детей из Тюмени, Ялуторовска и подшефного Краснодонского района ЛНР в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Шестилетнему тюменцу Даниилу Ахмадишину, который увлекается творчеством, передали синтезатор. Семилетний Сергей Щукин из Ялуторовска, чей отец находится в зоне проведения специальной военной операции, стал обладателем нового велосипеда. Девятилетнему Артему Панкову из города Суходольск доставили шведскую стенку.

Также обладателем новогодних подарков стал пятилетний Степан из Тюмени. Шар с его именем снял с «Елки желаний» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Мальчику подарили конструктор, детский археологический набор и 3D-ручку, а также выполнили еще ряд желаний.

В ДТП под Тюменью погибла школьница.

В первые дни Нового года произошла трагедия — на трассе Тюмень — Омск столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб человек, трое детей получили ранение. Позднее в больнице скончалась 10-летняя девочка. Днем ранее жертвами аварии стали двое супругов. Они везли своего ребенка и двух его друзей, но столкнулись с другим авто на трассе между Тюменью и Свердловской областью. Как оказалось, погибшие были многодетной семьей, у них осталось четверо детей.

Страшным убийством закончился 2025 год — житель Ялуторовска убил свою знакомую из-за конфликта во время застолья. Позже он пытался скрыть следы преступления, расчленил жертву, а ее останки разбросал по разным частям города. Мужчина задержан.

Как изменились цены на бензин за 2025 год.

В 2025 году цены на автомобильное топливо в Тюменской области продолжили устойчивый рост. По данным сайта мониторинга цен Fuel Price, к середине ноября стоимость большинства видов топлива в регионе увеличилась более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, а по отдельным позициям — почти на треть. Сильнее всего подорожал бензин АИ-98. Его цена выросла на 3,73 рубля, или 4,6%.

Новая развязка и перебои с отоплением.

В Тюмени на перекрестке загруженных улиц 50 лет Октября и Мельникайте построят новую развязку. Работы запланированы на 2029−2032 годы. Эти дороги входят в список улиц, где ежедневно образуются длинные пробки. Вместе с постоянными дорожным стройками в сфере ЖКХ регулярно случаются сбой. Так в ЖК «Корней» утром 31 декабря отключили отопление и горячую воду. Отключение произошло по причине повреждения теплотрассы. Воду и тепло жильцам обещали вернуть лишь к 8:00 1 января.

Тюменцы отметились на спортивной арене и в реалити-шоу.

Хоккеист родом из Тюмени Андрей Василевский помог команде «Тампа-Бэй Лайтнинг» победить в новогоднем матче против «Анхайма». Известно, что Василевский исполняет в команде роль голкипера — отразил 25 бросков в матче. Также отличился еще один тюменский спортсмен — тренер по волейболу Игорь Прохоров. Он стал одним из участников нового реалити-шоу на ТНТ — «Выжить в Стамбуле», которое ведут популярные ведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

В Тюменской области назначили нового детского омбудсмена.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил О ксану Савинову на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Кандидатура нового омбудсмена прошла процедуру официального согласования с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. В должность Савинова вступила с 30 декабря 2025 года.

В Тюмени закрывается легендарный бар.

В Тюмени закрывается бар «Мохито». Пространство проработало в городе 14 лет. Бар будет функционировать еще весь январь. А 31 числа состоится последняя прощальная вечеринка. В первые годы открытия оно считалось центром притяжения тусовочной молодежи Тюмени.

В Ялуторовске нашли подрядчика для реконструкции водозащитной дамбы.

Полтора километра водозащитных сооружений в Ялуторовске капитально отремонтирует тюменская компания. Городские власти нашли подрядчика для одной из важнейших муниципальных закупок. Все необходимые работы компании «Спецтех72» предстоит завершить к 31 июля 2026 года.

В Тобольском районе лесному фонду нанесен ущерб в сотни тысяч рублей.

В Тобольском районе обнаружили незаконную рубку деревьев. Заготовленную древесину нарушитель сложил в поленицы и оставил на месте вырубки. Спилено больше сотни берез и осин. Общий объем древесины составил 61 квадратный метр. Ущерб приблизился к 350 тысячам рублей. Материалы по данному факту переданы в полицию для принятия мер.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше