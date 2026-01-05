Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу: вот о чём она попросила

Соединённые Штаты и Венесуэла должны решать проблемы путём диалога. С таким призывом обратилась к президенту США Дональду Трампу исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.
«Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны… Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой», — заявила Родригес. Такой пост она опубликовала в Telegram-канале.
В то же время Трамп заявил, что Соединённые Штаты в данный момент управляют Венесуэлой, но в «подходящий момент» будут проведены выборы.
Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США возродили Дикий Запад, захватив Мадуро и указал, что триумф США в Венесуэле может обернуться катастрофой.
Тем временем американский лидер обвинил президента Колумбии Петро в наркоторговле и допустил, что следующая операция США будет проведена в этой стране.