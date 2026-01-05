Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу: вот о чём она попросила

Дельсис Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты и Венесуэла должны решать проблемы путём диалога. С таким призывом обратилась к президенту США Дональду Трампу исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.

«Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны… Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой», — заявила Родригес. Такой пост она опубликовала в Telegram-канале.

В то же время Трамп заявил, что Соединённые Штаты в данный момент управляют Венесуэлой, но в «подходящий момент» будут проведены выборы.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США возродили Дикий Запад, захватив Мадуро и указал, что триумф США в Венесуэле может обернуться катастрофой.

Тем временем американский лидер обвинил президента Колумбии Петро в наркоторговле и допустил, что следующая операция США будет проведена в этой стране.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше