Спасатели напомнили правила безопасного отдыха на природе в Новосибирской области

Жителей Новосибирской области, планирующих начать новый год с походов и путешествий, призвали заранее регистрировать туристические маршруты. С соответствующим напоминанием выступили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что зимние и межсезонные походы на природу остаются популярным форматом отдыха — как среди компаний друзей, так и семей. Однако перед выходом на маршрут спасатели рекомендуют позаботиться о собственной безопасности и уведомить экстренные службы о своих планах.
Регистрация маршрута позволяет в случае ЧП оперативно начать поисково-спасательные работы, сократить время реагирования и быстрее оказать помощь пострадавшим. Особенно это важно при передвижении по труднодоступным или малонаселённым территориям.
Сообщить о маршруте можно двумя способами: лично обратившись в любое подразделение МЧС России либо оформив онлайн-заявку на официальном сайте ведомства. В МЧС подчёркивают, что эта процедура занимает минимум времени, но может сыграть решающую роль в экстренной ситуации.