Скандал в МВД, пропавшие в лесу, звезда прокурору — семь челябинских новостей

В канун Нового года состоялось открытие главной елки Челябинской области.
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего замначальника собственной безопасности регионального главка МВД, полковника Максима Блинникова, по подозрению в получении взятки в 1,8 млн рублей. Среди других ключевых событий недели — масштабная авария на газораспределительной станции в Кыштыме, оставившая без тепла сотни домов, ужесточение приговора представителю цыганской диаспоры Руслану Панченкову и приговор за многомиллионные растраты экс-чиновнику Евгению Безрукову. Также на площади Революции Челябинска открылся ледовый городок к 290-летию города, а в лесах под Катав-Ивановском спасли семью, заблудившуюся по вине навигатора. Подробнее о главных новостях с 29 декабря по 4 января — в дайджесте URA.RU.
Задержание экс-безопасника регионального главка.
Блинников обвиняется в получении крупной взятки.
В Челябинске сотрудники регионального УФСБ за получение взятки в особо крупном размере задержали замначальника собственной безопасности, полковника областной полиции Максима Блинникова. Блинников обвиняется в получении взятки в 1,8 млн рублей. Из органов МВД он был уволен за несколько дней до задержания.
Хотя полковник частично признал вину, суд отправил его в СИЗО на два месяца. По версии следствия, взятку Блинникову платил бизнесмен Федор Ващила, он же дал показания на силовика. Сам Ващила фигурирует в коррупционном скандале в Россельхознадзоре.
Авария в Кыштыме.
В ночь на 29 декабря в Кыштыме на газораспределительной станции произошло аварийное отключение. Без газа и отопления остались более 200 многоквартирных домов и социальных учреждений. Семь аварийных бригад проводили ремонтные работы. В 02:35 началось поэтапное включение котельных. В 02:35 запустили центральную котельную № 1.
Все котельные в Кыштыме возобновили работу к 06:00. К 9 часам утра все объекты подключили к подаче тепла. К вечеру газовое снабжение, в том числе для приготовления пищи, было полностью восстановлено.
Заменили свободу на колонию.
Руслан Панченков угрожал отрезать язык пожилой учительнице.
Представителю цыганской диаспоры Руслану Панченкову, угрожавшему отрезать язык учителю школы № 71 Челябинска, ужесточили наказание. Он отправился в колонию-поселение на две недели.
В сентябре 2024 года Панченков обматерил и угрожал учителя за то, что она просила его детей говорить на русском во время уроков. Учительницу госпитализировали с приступом инсульта. Панченкова приговорили к 10 месяцам ограничения свободы и взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но потом выяснилось, что Панченков нарушал условия и приговор пересмотрели.
Приговор за растрату.
Председатель Челябинского реготделения «Всероссийского общества глухих» (ВОГ), вице-президент федеральной организации ВОГ и экс-член регионального политсовета «Единой России» Евгений Безруков приговорен к девяти годам в колонии общего режима. Вместе с ним за решетку отправился еще ряд фигурантов из числа руководителей ВОГ.
Все они обвинялись в мошенничестве с недвижимостью организации на 267 млн рублей, а также в хищении 32 млн рублей, предназначенных для трудоустройства инвалидов. Безруков работал в Челябинске тренером детской и юношеской команд баскетбольного клуба «Метеор». Затем занимал должности в различных спортивных и общественных организациях инвалидов. До исключения из ЕР координировал партийный проект «Единая страна — доступная среда».
Звезда на погоны прокурору.
Новый чин Донгаузера соответствует званию генерал-лейтенант.
Президент России Владимир Путин присвоил классный чин госсоветника юстиции второго класса прокурору Челябинской области Игорю Донгазуеру. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Чин госсоветника юстиции второго класса в прокуратуре присваивается за выслугу лет (обычно не менее двух лет в предыдущем чине), соответствие занимаемой должности и положительные результаты аттестации. Является высоким рангом, который соответствует званию генерал-лейтенант.
Открылся городок.
Ледовый городок открылся в срок.
В канун Нового года на площади Революции в Челябинске открылся ледовый городок. Он посвящен грядущему 290-летию областного центра. На главной площади Челябинска расположились дворец спорта «Юность», железнодорожный вокзал, исторический музей. В центре традиционно расположилась ель. Также работают шесть горок — две большие с логотипами хоккейного клуба «Трактор».
Одним из первых городок оценил глава города Алексей Лошкин. 1 января в городке побывали губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной. Для четы Текслеров посещение городка давно стало традицией.
Пропавшие в лесу.
Полиция и волонтеры в Челябинской области полсуток искали бесследно пропавший автомобиль, на котором четыре человека ехали к родственникам в Башкортостан. Пропавшую семью нашли в поселке Лемеза, в 30 километрах от Катав-Ивановска.
Глава семейства рассказал, что днем ранее выехал из Челябинска с женой, 11-летним сыном и племянником 14 лет в Башкирию. GPS-навигатор проложил самый короткий маршрут по объездным дорогам и, в итоге, увел машину в лес, где она застряла в незамерзшей до конца речке, припорошенной снегом. Поскольку мобильной связи в этой местности не было, «потеряшки» провели ночь в машине. Утром они отправились за помощью и, через 10 километров, вышли к туристической базе.
Директор базы дал возможность обогреться и связаться с полицией. Прибывшие на выручку стражи порядка отправились вместе с главой семьи к речке, освободив из ловушки с помощью служебного внедорожника Geely семью. После такого новогоднего «приключения» члены семейства предпочли вернуться домой, в Челябинск.