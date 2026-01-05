Скандал в МВД, пропавшие в лесу, звезда прокурору — семь челябинских новостей

Глава семейства рассказал, что днем ранее выехал из Челябинска с женой, 11-летним сыном и племянником 14 лет в Башкирию. GPS-навигатор проложил самый короткий маршрут по объездным дорогам и, в итоге, увел машину в лес, где она застряла в незамерзшей до конца речке, припорошенной снегом. Поскольку мобильной связи в этой местности не было, «потеряшки» провели ночь в машине. Утром они отправились за помощью и, через 10 километров, вышли к туристической базе.