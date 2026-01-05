Трамп заявил, что «сомневается» в атаке БПЛА ВСУ на резиденцию Путина

«Я не верю, что этот удар действительно произошёл. Там неподалёку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения. Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить», — сказал Трамп представителям средств массовой информации.