Трамп заявил, что «сомневается» в атаке БПЛА ВСУ на резиденцию Путина

Трамп выразил сомнение в том, что украинские беспилотники атаковали именно резиденцию Путина, по словам Трампа, «что-то случилось неподалёку».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он сомневается в том, что беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали именно резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина, он выразил мнение, что «что-то случилось неподалёку».

«Я не верю, что этот удар действительно произошёл. Там неподалёку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения. Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить», — сказал Трамп представителям средств массовой информации.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке киевского режима на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 декабря российские военные пресекли атаку, предпринятую Киевом с использованием 91 беспилотного летательного аппарата, целью которой была резиденция президента в Новгородской области. Ведомство показало схему маршрута украинских беспилотников, согласно карте, отправной точкой БПЛА стали Сумская и Черниговская области Украины.

По данным Sky News, сначала атака киевского режима на одну из резиденций Путина при помощи беспилотных летательных аппаратов вызвала сильную ярость у Трампа.

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не подтвердили сведения об атаке Вооружённых сил Украины по резиденции Владимира Путина.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака на резиденцию президента РФ в Новгородской области имеет целью сорвать усилия Трампа по урегулированию ситуации в Украине.

