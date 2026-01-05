Части СВУ для убийства генерала Кириллова доставлялись из Польши

Ранее сообщалось, что приговор по уголовному делу о теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощника майора Ильи Поликарпова, будет оглашён Вторым Западным окружным военным судом в январе. Напомним, по делу проходит «квартет убийц»: Ахмаджон Курбонов*, Батухан Точиев*, Рамазан Падиев* и Роберт Сафарян*.