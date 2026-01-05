Ричмонд
Части СВУ для убийства генерала Кириллова доставлялись из Польши

Составные элементы самодельного взрывного устройства (СВУ), использованного в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, доставлялись в Москву частями из Варшавы под видом строительных принадлежностей. Об этом пишет ТАСС.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки — Андрея Гедзика* и Саидакбара Гуломова*, а также куратора теракта Миржалола Одилова*. Все трое находятся в международном розыске.

Ранее сообщалось, что приговор по уголовному делу о теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощника майора Ильи Поликарпова, будет оглашён Вторым Западным окружным военным судом в январе. Напомним, по делу проходит «квартет убийц»: Ахмаджон Курбонов*, Батухан Точиев*, Рамазан Падиев* и Роберт Сафарян*.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Лица, признанные Росфинмониторингом террористами-экстремистами.

