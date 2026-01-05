Ричмонд
В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на полёты

Три аэропорта России — Иваново (Южный), Нижний Новгород (Чкалов) и Ярославль (Туношна) — возобновили полноценную работу. Введённые ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты.

Как сообщили в Росавиации, ограничения вводились в качестве меры по обеспечению безопасности полётов.

Тем временем, в трёх основных аэропортах Москвы — Домодедово, Внуково и Жуковский — было задержано более 450 рейсов на вылет и прилёт. 142 из этих рейсов были отложены более чем на два часа, а 25 рейсов полностью отменены. Причиной массовых задержек стали временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

