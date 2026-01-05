Рост тарифов, суды над бывшими чиновниками и открытие турецкого магазина: топ новостей в Курганской области

Суд избрал меру пресечения бывшему главе администрации Макушинского округа Василию Пигачеву. Экс-чиновник, обвиняемый в превышении полномочий, помещен под домашний арест на срок до 28 февраля 2026 года. Задержанию Пигачева предшествовали обыски, которые следователи провели 29 декабря у него дома и на бывшем месте работы. После этого он был задержан. По данным следственных органов фигурант начислил себе компенсацию за неиспользованный отпуск и материальную помощь без правовых оснований на сумму свыше 470 тысяч рублей. Также он продал в рассрочку своей супруге нежилое здание с нарушением необходимых процедур.