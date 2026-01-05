Рост тарифов, суды над бывшими чиновниками и открытие турецкого магазина: топ новостей в Курганской области

В суд попали экс-чиновники, обвиняемые в превышении полномочий.
В Кургане и области выросли взносы на капремонт многоквартирных домов. Продолжались суды над экс-чиновниками, которых обвиняли в превышении полномочий. В областном центре открылся магазин турецких продуктов, где можно заказать кофе, сваренный в турке на песке. О главных событиях в жизни региона с 29 декабря 2025-го по 4 января 2026 года — в материале URA.RU.
Экс-главу Макушинского округа отправили под арест.
Суд вынес меру пресечения бывшему главе округа.
Суд избрал меру пресечения бывшему главе администрации Макушинского округа Василию Пигачеву. Экс-чиновник, обвиняемый в превышении полномочий, помещен под домашний арест на срок до 28 февраля 2026 года. Задержанию Пигачева предшествовали обыски, которые следователи провели 29 декабря у него дома и на бывшем месте работы. После этого он был задержан. По данным следственных органов фигурант начислил себе компенсацию за неиспользованный отпуск и материальную помощь без правовых оснований на сумму свыше 470 тысяч рублей. Также он продал в рассрочку своей супруге нежилое здание с нарушением необходимых процедур.
Бывшего курганского чиновника Герштанского оправдали по делу о превышении полномочий.
В суде оправдали Герштанского.
Суд вынес оправдательный приговор экс-директору департамента имущественных и земельных отношений Михаилу Герштанскому. Его обвиняли в превышении должностных полномочий при приемке якобы некачественного жилья для детей-сирот в Сафакулевском районе. Судья постановила, что событие преступления не установлено, признав за бывшим должностным лицом право на реабилитацию. Это уже второй оправдательный приговор Герштанскому за последний год. Ранее с него сняли обвинения по подобным эпизодам в Катайске и Щучьем.
Первый турецкий магазин открылся в Кургане.
В магазине готовят кофе в турке.
В Западном микрорайоне Кургана начал работу магазин турецких продуктов, который может стать отправной точкой для новой розничной сети на Урале. Владелец бизнеса Эрхан Йылдырым планирует использовать Курган в качестве логистического хаба для расширения в Тюмени и Екатеринбурге. Сейчас в ассортименте представлены чай, кофе, сладости, оливки и масло. Посетители могут попробовать кофе, сваренный на песке. Расширение ассортимента запланировано на весну.
Долгожданное открытие бассейна.
Новый бассейн появился в Кургане.
В Заозерном микрорайоне Кургана состоялось открытие бассейна Курганского государственного университета «Аквамарин». Спортивный объект площадью 2360 квадратных метров начали строить в 2022 году. Бассейн оснащен чашей длиной 25 метров и глубиной 1,8 метра. В здании оборудованы раздевалки, душевые, медицинский кабинет и помещения для персонала. Комплекс доступен не только студентам вуза, но и всем жителям города.
Массовая отмена автобусных рейсов.
В Курганской области отменили автобусные рейсы на некоторых маршрутах.
В период новогодних праздников в регионе было отменено более двух тысяч автобусных рейсов. Ограничения коснулись пригородных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутов. Причинами стали корректировка расписания в праздничные дни и сложные погодные условия. 31 декабря и 1 января изменения коснулись маршрутов из Кургана в Шадринск, Катайск, Кетово, а также рейсов в соседние регионы — Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.
В Кургане увеличили размер взноса на капремонт.
Взносы на капремонт скорректировали.
С 1 января 2026 года в Курганской области выросли тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Согласно постановлению правительства региона, размер взноса теперь составляет 14 рублей 80 копеек за квадратный метр. Рост тарифа составил 12% (ранее — 13,17 рубля). Обновленные суммы курганцы увидят в квитанциях, которые придут в феврале за расчетный период января. Средства будут аккумулироваться на счетах регионального оператора или специальных счетах домов для реализации утвержденной программы капремонта.
В Курганской области вырос прожиточный минимум.
Прожиточный минимум повысили в регионе.
Региональные власти увеличили размер прожиточного минимума на 2026 год. Показатель на душу населения вырос на 1 134 рубля и составил 17 803 рубля. Для трудоспособного населения минимум установлен на уровне 19 405 рублей, для пенсионеров — 15 311 рублей, а для детей — 17 269 рублей. На основании этой суммы будут выплачиваться социальные выплаты и пособия.
Курганская элита рассказала о новогоднем столе.
Политики встречали Новый год за праздничным столом.
Известные политики региона поделились планами на новогоднее меню. Сенатор Сергей Муратов из-за православного поста ограничивается рыбой и овощами. Депутат Дмитрий Жуковский традиционно подает на стол салат-оливье и запеченную рыбу. В семье депутата Владимира Семенова на столе были три вида икры и домашние пельмени, а Иван Камшилов планирует угощать близких гусем с яблоками и жульеном. Депутат Снежана Викулина также отдала предпочтение традиционным пельменям, которые лепит вместе с детьми.