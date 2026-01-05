Ричмонд
«Волчья Луна» над Байкалом: как жители Иркутской области встретили первое полнолуние 2026 года

Жители Иркутской области стали свидетелями первого полнолуния нового года.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 3 на 4 января жители Иркутской области стали свидетелями красивого астрономического явления: первого полнолуния нового года. О наблюдении рассказал председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

Полнолуние в январе нередко именуют «Волчьей Луной» — традиция пошла от североамериканских индейцев. Однако, как поясняют астрономы, в этом образном названии нет никакой мистики: оно лишь отражает наблюдательность древних народов, подмечавших связь лунных фаз с природными ритмами. Яркий диск полной Луны был хорошо виден как в городе, так и за его пределами. Особенно впечатляющие кадры сделали любители астрофотографии на берегу Байкала, где ночное небо особенно прозрачно.

Несмотря на ослепительное сияние Луны, ночь подарила ещё одно зрелище: активность метеорного потока Квадрантиды. Любитель астрономии Алексей Блохин из Хомутово сумел зафиксировать на фотокамеру 60 метеоров, среди которых попались особенно яркие вспышки.

Иркутяне активно делились снимками в соцсетях: в тематических группах появились десятки фотографий с разными ракурсами — от городских пейзажей с лунным сиянием до панорам байкальских берегов. Некоторые выезжали за город, чтобы снять Луну на фоне заснеженных лесов и ледяных торосов.

Следующее полнолуние ожидается в феврале, но у любителей неба впереди ещё много интересного: в 2026 году прогнозируются активные метеорные потоки, частные затмения и сближения планет. А пока иркутяне хранят воспоминания о «Волчьей Луне» — первом небесном подарке нового года.