«Волчья Луна» над Байкалом: как жители Иркутской области встретили первое полнолуние 2026 года

Полнолуние в январе нередко именуют «Волчьей Луной» — традиция пошла от североамериканских индейцев. Однако, как поясняют астрономы, в этом образном названии нет никакой мистики: оно лишь отражает наблюдательность древних народов, подмечавших связь лунных фаз с природными ритмами. Яркий диск полной Луны был хорошо виден как в городе, так и за его пределами. Особенно впечатляющие кадры сделали любители астрофотографии на берегу Байкала, где ночное небо особенно прозрачно.