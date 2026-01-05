Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненый сержант ВС РФ Вепрев уничтожил несколько солдат ВСУ

Военнослужащий Александр Вепрев получил ранение, но продолжил участвовать в штурме и ликвидировал украинских военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Александр Вепрев в ходе боя получил ранение, но продолжил участвовать в штурме опорного пункта Вооружённых сил Украины и ликвидировал украинских военных, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что младший сержант Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы. Получив осколочное ранение, он оказал себе первую помощь.

«Младший сержант Александр Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по уничтожению противника на опорном пункте. В ходе штурма Александр получил осколочное ранение из-за детонации вражеского FPV-дрона», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий ликвидировал нескольких украинских солдат, которые занимали укреплённую огневую точку и препятствовали продвижению штурмовиков РФ.

После ликвидации противника Вепрев помог оказать первую помощь своему сослуживцу и вместе с ним был эвакуирован в медучреждение.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря мужеству и самоотверженным действиям младшего сержанта Александра Вепрева российские штурмовики заняли украинский опорный пункт.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.