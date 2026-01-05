Раненый сержант ВС РФ Вепрев уничтожил несколько солдат ВСУ

Российский военнослужащий Александр Вепрев в ходе боя получил ранение, но продолжил участвовать в штурме опорного пункта Вооружённых сил Украины и ликвидировал украинских военных, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы. Получив осколочное ранение, он оказал себе первую помощь.
«Младший сержант Александр Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по уничтожению противника на опорном пункте. В ходе штурма Александр получил осколочное ранение из-за детонации вражеского FPV-дрона», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военнослужащий ликвидировал нескольких украинских солдат, которые занимали укреплённую огневую точку и препятствовали продвижению штурмовиков РФ.
После ликвидации противника Вепрев помог оказать первую помощь своему сослуживцу и вместе с ним был эвакуирован в медучреждение.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря мужеству и самоотверженным действиям младшего сержанта Александра Вепрева российские штурмовики заняли украинский опорный пункт.
