В Госдуме анонсировали значительный рост максимального размера декретных выплат

Максимальные выплаты по беременности и родам для работающих женщин вырастут до 1,3 миллиона рублей с 2026 года. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат от «Единой России» Чаплин раскрыл детали повышения социальных выплат.

«Установление новой максимальной суммы выплат на уровне 1,3 миллиона рублей является результатом работы по укреплению системы социальной поддержки семей. Это реальный инструмент, позволяющий матерям сосредоточиться на рождении и воспитании ребенка», — подчеркнул Никита Чаплин. Его слова передает ТАСС.

Конкретный размер выплаты будет зависеть от характера родов, достигая 1,3 миллиона рублей при рождении двойни или тройни. Также Чаплин напомнил о других мерах поддержки, включая новое ежегодное пособие для семей с двумя и более детьми.

С 1 января 2026 года также увеличится необлагаемая налогами и страховыми взносами единовременная выплата от работодателя при рождении ребенка — с 50 тысяч до 1 млн рублей, такую норму ранее анонсировал президент России Владимир Путин. В Госдуме и Минтруде подчеркивали, что это решение уже принято и направлено на развитие корпоративных программ поддержки семей, а компании могут закладывать такие выплаты в свои локальные акты заранее.

