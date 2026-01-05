В Госдуме анонсировали значительный рост максимального размера декретных выплат

Депутат от «Единой России» Чаплин раскрыл детали повышения социальных выплат.
Максимальные выплаты по беременности и родам для работающих женщин вырастут до 1,3 миллиона рублей с 2026 года. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Установление новой максимальной суммы выплат на уровне 1,3 миллиона рублей является результатом работы по укреплению системы социальной поддержки семей. Это реальный инструмент, позволяющий матерям сосредоточиться на рождении и воспитании ребенка», — подчеркнул Никита Чаплин. Его слова передает ТАСС.
Конкретный размер выплаты будет зависеть от характера родов, достигая 1,3 миллиона рублей при рождении двойни или тройни. Также Чаплин напомнил о других мерах поддержки, включая новое ежегодное пособие для семей с двумя и более детьми.
С 1 января 2026 года также увеличится необлагаемая налогами и страховыми взносами единовременная выплата от работодателя при рождении ребенка — с 50 тысяч до 1 млн рублей, такую норму ранее анонсировал президент России Владимир Путин. В Госдуме и Минтруде подчеркивали, что это решение уже принято и направлено на развитие корпоративных программ поддержки семей, а компании могут закладывать такие выплаты в свои локальные акты заранее.