Трамп не поверил, что украинская армия атаковала беспилотниками резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп не поверил, что ВСУ атаковали дронами резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом в воскресенье, 4 января, он заявил в ходе общения журналистами.
По словам политика, ситуацию необходимо дополнительно проверить. Он объяснил, что в момент своего первого комментария об инциденте не имел точной информации.
— Что-то произошло достаточно близко. Но это не имело ничего общего, — сказал глава государства на борту самолета.
Американский президент также выразил надежду, что Россия и Украина смогут договориться и урегулировать конфликт, передает РИА Новости.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, глава Украины Владимир Зеленский лично участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и село Хорлы.
Россия также передала США материалы с расшифровкой данных с украинского беспилотника, которые подтверждают, что конечной целью атаки БПЛА ВСУ являлся один из объектов резиденции Путина.
О попытке удара 29 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, ВСУ запустили 91 дрон в сторону государственной резиденции Путина, расположенной в Новгородской области.