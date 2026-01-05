Эпоха «плачу и езжу как хочу» заканчивается: камеры начнут начислять штрафные баллы

На сегодняшний день система уже запущена, но работает, скажем так, в щадящем режиме. Штрафные баллы начисляются только тем водителям, чьи нарушения были зафиксированы лично инспекторами.
А вот те самые «лихие парни», у которых по десятку, а то и по сотне нарушений за превышение скорости и проезд на красный, зафиксированных камерами, пока могут спать спокойно — баллы им за это не капают.
Но это временно. С апреля всё изменится. Как уточняют в УБДД, с 1 апреля в систему начнут добавляться и нарушения, зафиксированные автоматическими камерами. Это означает, что копить штрафы «впрок» больше не получится, систематические нарушения рано или поздно приведут к прощанию с водительским удостоверением.
Согласно правилам, каждое нарушение ПДД теперь будет иметь двойной эффект: денежный штраф и штрафные баллы, которые добавляются в электронную «карточку» водителя. Набрал 12 баллов в течение года — лишаешься прав. Без лишних разговоров, даже если инспектор ни разу не махнул жезлом.
Так что тем, кто привык считать камеры «просто фотоаппаратами», стоит уже сейчас пересмотреть стиль вождения. Апрель близко. И он будет без шуток.