Эпоха «плачу и езжу как хочу» заканчивается: камеры начнут начислять штрафные баллы

Vaib.uz (Узбекистан. 5 января). Год ещё толком не успел начаться, а УБДД уже аккуратно, но настойчиво напоминает водителям: с 1 апреля в стране полноценно заработает система штрафных баллов за нарушения ПДД. И нет, это не первоапрельская шутка — всё вполне серьёзно.

Источник: Vaib.Uz

На сегодняшний день система уже запущена, но работает, скажем так, в щадящем режиме. Штрафные баллы начисляются только тем водителям, чьи нарушения были зафиксированы лично инспекторами.

А вот те самые «лихие парни», у которых по десятку, а то и по сотне нарушений за превышение скорости и проезд на красный, зафиксированных камерами, пока могут спать спокойно — баллы им за это не капают.

Но это временно. С апреля всё изменится. Как уточняют в УБДД, с 1 апреля в систему начнут добавляться и нарушения, зафиксированные автоматическими камерами. Это означает, что копить штрафы «впрок» больше не получится, систематические нарушения рано или поздно приведут к прощанию с водительским удостоверением.

Согласно правилам, каждое нарушение ПДД теперь будет иметь двойной эффект: денежный штраф и штрафные баллы, которые добавляются в электронную «карточку» водителя. Набрал 12 баллов в течение года — лишаешься прав. Без лишних разговоров, даже если инспектор ни разу не махнул жезлом.

Так что тем, кто привык считать камеры «просто фотоаппаратами», стоит уже сейчас пересмотреть стиль вождения. Апрель близко. И он будет без шуток.