Доброе утро, страна. 5 января. Понедельник. Вот и всё. Мы это сделали. Выжили

Vaib.uz (Узбекистан. 5 января). Пять дней новогоднего марафона официально позади. Салаты доедены, фейерверки отгремели, гости разъехались, а диван… диван помнит всё. Сегодня 5 января, понедельник, и это тот самый день, когда будильник звонил не «на всякий случай», а с конкретной, пугающей целью — пора на работу.

Источник: Vaib.Uz

Просыпаться сегодня было больно. Физически, морально и где-то глубоко на уровне души. Организм искренне не понял, почему праздник закончился, а ответственность — нет. Мозг ещё где-то между «ещё по одной» и «давайте после праздников», но реальность безжалостна: надо вставать, ехать, работать, делать вид, что ты всё это время спал нормально.

Но ничего. Мы умеем. Мы уже проходили это в прошлом году. И в позапрошлом. И, кажется, во всех предыдущих жизнях.

Поэтому делаем глубокий вдох, наливаем самый крепкий кофе, открываем ленту и с головой ныряем обратно в мир новостей. А там всё будет как мы любим: кто-то что-то запретил, кто-то что-то пообещал, где-то что-то перекопали, но власти говорят, что все под контролем.

С добрым утром. Работаем. Ну, или хотя бы делаем вид. Праздники пережили. Теперь переживём и 2026-й. С понедельником вас.