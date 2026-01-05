Доброе утро, страна. 5 января. Понедельник. Вот и всё. Мы это сделали. Выжили

Просыпаться сегодня было больно. Физически, морально и где-то глубоко на уровне души. Организм искренне не понял, почему праздник закончился, а ответственность — нет. Мозг ещё где-то между «ещё по одной» и «давайте после праздников», но реальность безжалостна: надо вставать, ехать, работать, делать вид, что ты всё это время спал нормально.
Но ничего. Мы умеем. Мы уже проходили это в прошлом году. И в позапрошлом. И, кажется, во всех предыдущих жизнях.
Поэтому делаем глубокий вдох, наливаем самый крепкий кофе, открываем ленту и с головой ныряем обратно в мир новостей. А там всё будет как мы любим: кто-то что-то запретил, кто-то что-то пообещал, где-то что-то перекопали, но власти говорят, что все под контролем.
С добрым утром. Работаем. Ну, или хотя бы делаем вид. Праздники пережили. Теперь переживём и 2026-й. С понедельником вас.