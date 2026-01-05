BZ: Трамп закинул Зеленского на минное поле

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «закинул» Зеленского на минное поле, пишет Berliner Zeitung.
В материале издания из ФРГ сказано, что похитив венесуэльского лидера Николаса Мадуро Трамп поставил Зеленского в безвыходное положение.
«Ситуация особенно остра для Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него — политическое минное поле», — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что ЕС опасается потери расположения США и оказался в парализованном положении. На фоне этого позиции Украины стали ещё более шаткими.
«Украине и Европе придётся решать эту проблему в долгосрочной перспективе: арест Мадуро ясно показывает, что смена режима снова может считаться легитимным инструментом западной политики, если это служит их собственным интересам», — написал он.
Военные Соединённых Штатов нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что США в настоящее время управляют Венесуэлой.
Ранее сообщалось, что операция Соединённых Штатов против венесуэльского лидера Николаса Мадуро стала серьёзным сигналом Украине. По данным Berliner Zeitung, Трамп, организовав удар по Венесуэле, напугал украинских солдат и Киев.