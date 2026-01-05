Ричмонд
Врач рассказала, как защититься от резких перепадов давления в праздники

Терапевт Лепилова: Эмоции и стресс на праздниках влияют на скачки давления.

Во время новогодних праздников у многих людей могут возникать резкие перепады артериального давления. Врач-терапевт Полина Лепилова объяснила KP.RU, что делать при скачках давления в новогодние праздники.

«Во время праздников могут возникать эмоциональные переживания и стресс, что способствует перепадам давления. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы, гипертонической и ишемической болезнью сердца, подвержены этому больше всего. Также в группе риска находятся пожилые люди и те, кто страдают от хронического стресса или тревожных расстройств», — пояснила медик.

При высоком давлении могут появляться головная боль, шум в ушах, затуманенное зрение и приливы крови к лицу. Пониженное давление проявляется слабостью, усталостью и головокружением. Перепады давления иногда проходят бессимптомно.

Для снижения давления рекомендуется прилечь, успокоиться и сделать короткую прогулку. При пониженном давлении помогает кофе, легкая закуска и отдых с поднятыми ногами. В случае сильных скачков с болью или онемением конечностей нужно немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Ранее доктор Игнат Рудченко объяснял причины значительной разницы между показателями давления на правой и левой руках.