Врач рассказала, как защититься от резких перепадов давления в праздники

«Во время праздников могут возникать эмоциональные переживания и стресс, что способствует перепадам давления. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы, гипертонической и ишемической болезнью сердца, подвержены этому больше всего. Также в группе риска находятся пожилые люди и те, кто страдают от хронического стресса или тревожных расстройств», — пояснила медик.