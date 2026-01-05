Ричмонд
Шведский нападающий пополнит состав клуба КПЛ

Шведский нападающий пополнит состав футбольного клуба «Актобе», передают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

По данным телеграм-канала Серый CARDINAL, его имя Айдин Желькович (корни боснийские).

«Он играл в высшем дивизионе Швеции Аллсвенскан за клубы “Эргрюте” и “Вернаму”. Судя по открытым источникам, его рабочая нога левая, а позиция на поле — вингер или нападающий, но может быть задействован на позиции “десятки”, — пишет источник.

Отметим, что в межсезонье лучший бомбардир и ещё восемь футболистов покинули расположение «Актобе».

Между тем бывший вратарь алматинского «Кайрата» Александр Заруцкий продолжит карьеру в составе «красно-белых». «Актобе» занял пятое место в таблице КПЛ-2025 и остался без еврокубков.