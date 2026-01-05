В селах Сузакского района развивают спорт, медицину и образование

Для развития сельского спорта в сёлах Құмкент, Жартытөбе, Жуантөбе, Шу и Тасты были открыты закрытые мини-футбольные поля. В этом году в 6 сельских округах были открыты такие спортивные объекты. Кроме того, в селе Сузак торжественно открылся современный спортивный комплекс общей площадью 1,5 гектара, состоящий из двух этажей. Комплекс включает в себя футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки, залы для бокса и борьбы, тренажёрный зал, медицинский кабинет и подсобные помещения.