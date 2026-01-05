В селах Сузакского района развивают спорт, медицину и образование

Под контролем акима области Нуралхана Кушерова реализуются различные проекты в регионе. В этом контексте в Сузакском районе в декабре были открыты 18 новых объектов в инженерной, социальной, спортивной и инфраструктурной сферах, а также проведены масштабные работы. Из них 11 объектов были открыты в один день, став важной вехой в истории района, передает DKNews.kz.
В этом месяце в селе Құмкент был открыт Центр «Активное долголетие и равное общество», который обеспечит качественное обслуживание пенсионеров и граждан с особыми потребностями. Центр может принимать до 30 человек одновременно, и 10 граждан были трудоустроены на постоянную работу.
Для развития сельского спорта в сёлах Құмкент, Жартытөбе, Жуантөбе, Шу и Тасты были открыты закрытые мини-футбольные поля. В этом году в 6 сельских округах были открыты такие спортивные объекты. Кроме того, в селе Сузак торжественно открылся современный спортивный комплекс общей площадью 1,5 гектара, состоящий из двух этажей. Комплекс включает в себя футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки, залы для бокса и борьбы, тренажёрный зал, медицинский кабинет и подсобные помещения.
В области жилищного обеспечения в микрорайоне Жеткіншек села Шолаққорған был сдан двухэтажный жилой дом на 16 квартир, в который переселились семьи, проживавшие в аварийных домах.
Вопрос обеспечения питьевой водой также решается. В сёлах Қаратау и Созак, а также в микрорайоне Шақырық были обновлены водопроводные системы, и тысячи жителей получили доступ к чистой питьевой воде.
В сфере здравоохранения в сёлах Аққолтық и Шу открыты новые фельдшерско-акушерские пункты, а в области образования введено в эксплуатацию дополнительное здание школы имени М.Әуезова.
В селе Жуантөбе был открыт новый парк, предоставивший жителям комфортное место для отдыха. В селе Құмкент завершено строительство современной сцены, которая была сдана в эксплуатацию. В новом объекте предусмотрены места для зрителей и осветительные лампы. Кроме того, в сёлах Құмкент, Қызылкөл и Сызған были открыты детские игровые площадки.