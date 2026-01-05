О размерах пенсий и пособий с 1 января 2026 года рассказали казахстанцам

пособие на рождение 1-го, 2-го, 3-го ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4-го и более ребенка — с 247 716 до 272 475 тенге;пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми — со 157 280 до 173 000 тенге;пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы — с 81 362 до 89 498 тенге, III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.