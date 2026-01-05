МВД обратилось к казахстанцам из-за банковских карт и поддельных звонков

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, «традиционные» виды преступлений в условиях развития интернета перешли в онлайн, а также появились их новые формы. В 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 миллионов поддельных звонков. С момента запуска системы предотвращено свыше 85 миллионов мошеннических вызовов.