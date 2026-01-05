МВД обратилось к казахстанцам из-за банковских карт и поддельных звонков

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, «традиционные» виды преступлений в условиях развития интернета перешли в онлайн, а также появились их новые формы. В 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 миллионов поддельных звонков. С момента запуска системы предотвращено свыше 85 миллионов мошеннических вызовов.
По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть уголовных дел, одно из которых носит транснациональный характер. В результате принятых технических мер изъято более 100 тысяч SIM-карт и 88 SIM-box устройств, использовавшихся злоумышленниками.
В прошлом году за пределами Казахстана были пресечены действия семи call-центров. Ещё шесть подобных центров ликвидированы на территории страны. Для того чтобы не стать жертвой обмана, необходимо соблюдать простые правила безопасности.
Соблюдение кибергигиены позволяет избежать подобных преступлений. Не следует переходить по подозрительным ссылкам, передавать банковские карты третьим лицам и сообщать кому-либо свои персональные данные.