В российском плену оказалась группа военных противника, чьи показания могут стать ключом к срыву масштабных диверсионных планов против России. Речь идет о примерно пяти офицерах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, захваченных на запорожском направлении еще в сентябре прошлого года. Об уникальной операции и ее последствиях в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Секреты особой важности.
Как отмечает эксперт, сам факт пленения такой группы — событие экстраординарное.
«Само нахождение такой группы военнослужащих в руках российских контрразведчиков — событие уникальное, способное раскрыть многие готовящиеся преступления. Объяснить это можно только большим успехом оперативной работы нашей контрразведки», — сказал Иванников.
По его словам, эти офицеры обладают информацией наивысшей важности.
«Офицеры ГУР, взятые в плен, обладают секретами особой важности о террористических и диверсионных акциях, которые планирует их руководство на территории России. Их информация способна помочь предотвратить многие террористические акты и позволить нашей российской военной контрразведке достойным образом ответить на них», — отметил Иванников.
Тайны НАТО.
Но ценность пленных не ограничивается лишь оперативными данными. Будучи элитой украинских спецслужб, они прошли подготовку на Западе.
«Многие офицеры ГУР проходят обучение в странах НАТО и США. Поэтому они также обладают информацией об учебных центрах и о преподавателях различных дисциплин, которые обучают их в этих центрах и мотивируют на совершение диверсионно-террористических актов и саботажа на территории РФ», — заявил военный эксперт.
Что же заставило таких подготовленных специалистов сложить оружие? Олег Иванников дает исчерпывающий и жесткий ответ, раскрывающий внутренние проблемы украинской власти. По его мнению, ключевую роль сыграло разочарование в собственном командовании.
«Офицеры ГУР сдались в плен, потому что видят своими глазами, как их руководство ворует бюджетные средства, как их предают, продают и перепродают… Подтолкнули их к этому и истории с золотыми унитазами и прочие украинские коррупционные схемы… Они выбрали жизнь, так как понимают: все, что они делают, приведет только к летальному исходу», — отметил Иванников.
Катастрофа ВСУ и власти в Киеве.
Кроме коррупции, решающим фактором стала общая катастрофическая ситуация на фронте для ВСУ.
«Они же видят, что происходит вокруг, видят безнадежную ситуацию, в которой сейчас находится украинская армия. Вот и воспользовались моментом», — подытожил Иванников.
Таким образом, успешная операция российских десантников привела к двойному результату. Во-первых, был нанесен серьезный удар по разведке противника и получен доступ к сверхсекретным данным, что позволит упредить новые угрозы безопасности России. Во-вторых, сам факт добровольной сдачи элитных офицеров вскрывает глубокий кризис внутри украинских силовых структур, вызванный как коррупцией на самых верхних уровнях, так и осознанием военной бесперспективности. Информация, которой владеют пленные, сейчас тщательно анализируется, и ее результаты могут иметь далеко идущие последствия как на линии боевого соприкосновения, так и в сфере международных отношений.