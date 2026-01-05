Больше всего омичи пожелали в письмах Деду Морозу мирного неба

В Омске подвели итоги работы «сказочной почты» Деда Мороза, работавшей с 18 ноября в муниципальных библиотеках. Традиция снова объединила омичей разных возрастов, предоставив возможность отправить письмо зимнему волшебнику.
В пресс-службе мэрии уточнили, что ранее, в 2025 году, библиотекари оформили 2 392 письма, большинство из них были бумажными.
«2 273 письма в красочных конвертах были переданы тем, кто отправил обращение на бумаге. 119 омичей разного возраста, приславшие свои обращения онлайн, получили в ответ мультимедийные открытки», — добавил мэр Сергей Шелест на своем Телеграм-канале.
Особое внимание в этот раз уделили теме «Вязаный Омск». Узнаваемые городские символы в виде Юбилейного мост в бумажной версии и Музтеатр с его крышей-трамплином в цифровой как бы «оделись» в зимние узоры с использованием нейросетей. Такой вариант создает атмосферу настоящей сказки и уюта.
Инициатива прошла уже в шестнадцатый раз, она привлекает внимание и детей, и взрослых, напоминая, что в преддверии Нового года каждый может ощутить себя ребенком.
«Самым частым пожеланием уже не в первый раз стало мирное небо над головой, а вовсе не коллекционный Лабубу», — отметил мэр.
За всю историю омской почты Деда Мороза в обмене письмами и поздравлениями поучаствовали более 25 тыс. горожан.
Ранее мы писали, что мэр поздравил первого в городе новорожденного 2026 года и его маму.