Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинникова: В группу риска из-за гонконгского гриппа попали беременные

В группе риска из-за гонконгского гриппа оказались беременные женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями легких и иммунодефицитом. Об этом рассказала вирусолог Елена Малинникова.

В группе риска из-за гонконгского гриппа оказались беременные женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями легких и иммунодефицитом. Об этом рассказала вирусолог Елена Малинникова.

— Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких, — отметила она.

Временные иммунодефицитные состояния, в свою очередь, могут быть вызваны из-за переохлаждения, стресса или высокой физической нагрузки.

Они значительно усложняют течение гонконгского гриппа, что делает особенно важным внимание к профилактике и своевременной медицинской помощи, передает РИА Новости.

До этого врачи рассказали, что снижение общей заболеваемости гонконгским гриппом в России ожидается к концу января — началу февраля. Однако, по мнению экспертов, на смену ему может прийти грипп B.

В стране фиксируют резкий рост случаев заражения гриппом А (H3N2), штамм которого получил название «гонконгский». Какие симптомы характерны для гриппа, насколько он опасен, «ВМ» спросила у экспертов.