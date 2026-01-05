Малинникова: В группу риска из-за гонконгского гриппа попали беременные

В группе риска из-за гонконгского гриппа оказались беременные женщины, дети и люди с хроническими заболеваниями легких и иммунодефицитом. Об этом рассказала вирусолог Елена Малинникова.
— Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких, — отметила она.
Временные иммунодефицитные состояния, в свою очередь, могут быть вызваны из-за переохлаждения, стресса или высокой физической нагрузки.
Они значительно усложняют течение гонконгского гриппа, что делает особенно важным внимание к профилактике и своевременной медицинской помощи, передает РИА Новости.
До этого врачи рассказали, что снижение общей заболеваемости гонконгским гриппом в России ожидается к концу января — началу февраля. Однако, по мнению экспертов, на смену ему может прийти грипп B.
В стране фиксируют резкий рост случаев заражения гриппом А (H3N2), штамм которого получил название «гонконгский». Какие симптомы характерны для гриппа, насколько он опасен, «ВМ» спросила у экспертов.