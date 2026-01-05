Ричмонд
Зек из пермской колонии засудил «Почту России»

Заключенный, отбывающий наказание в колонии «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края отсудил деньги у «Почты России». Копия решения Ленинского районного суда имеется в распоряжении редакции.

Мужчина отбывает наказание в колонии в Пермском крае.

Заключенный, отбывающий наказание в колонии «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края отсудил деньги у «Почты России». Копия решения Ленинского районного суда имеется в распоряжении редакции.

«Осужденному из Москвы были направлены два письма. Оба они шли до адресата почти два месяца. Заключенный посчитал, что “почта России” нарушила сроки доставки писем и потребовал у организации деньги. Через суд он намеревался получить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в решении суда.

Изучив все материалы суд пришел к выводу, что доставка писем действительно задержалась. Осужденному будет выплачено 1000 рублей в виде компенсации морального вреда, также с компании будет взыскан штраф и госпошлина.