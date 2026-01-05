Зек из пермской колонии засудил «Почту России»

«Осужденному из Москвы были направлены два письма. Оба они шли до адресата почти два месяца. Заключенный посчитал, что “почта России” нарушила сроки доставки писем и потребовал у организации деньги. Через суд он намеревался получить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в решении суда.