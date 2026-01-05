Первое в 2026 году землетрясение произошло в Свердловской области

При магнитуде 3,8 баллов повреждений быть не может.
На севере Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Такие данные опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных.
На карте сейсмологи обозначили точку, возле которой зафиксированы подземные толчки — это Серовский район, недалеко от сел Адриановичи, Красный Яр и Межевая. Они произошли в новогоднюю ночь — 1 января, однако аппаратура их зафиксировала недавно.
Согласно шкале Рихтера, магнитуда 3,8 баллов относится к категории слабых. Такие колебания ощущаются только внутри некоторых зданий и похожи на сотрясение от грузовика.
Ранее агентство рассказывало о самых сильных землетрясениях, которые происходили в Свердловской области. За 100 лет их было три. Сейсмологи допускают, что следующее крупное землетрясение на Урале произойдет уже через пять лет — в 2030 году.
«Новогодние» колебания были незначительными Подземные толчки зафиксированы недалеко от трех сел.