«СВ»: «Искандер» уничтожил площадку для пуска ударных БПЛА под Черниговом

Военные РФ ликвидировали хранилище и площадку для пуска украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Украинские войска потеряли более 70 беспилотников, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов. Военные РФ использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«В Черниговской области ударами ОТРК “Искандер” поражено хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия противника. Уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов», — говорится в сообщении.

Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. На сумском участке расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерия наращивают интенсивность ударов по позициям и логистическим маршрутам украинских войск.

На харьковском направлении военные РФ продолжают продвижение практически на всех участках. Интенсивно работают расчёты «Гераней», тяжёлая реактивная артиллерия и «Солнцепёки».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прогресс в Черниговской области.

