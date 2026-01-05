«СВ»: «Искандер» уничтожил площадку для пуска ударных БПЛА под Черниговом

Российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Украинские войска потеряли более 70 беспилотников, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов. Военные РФ использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
«В Черниговской области ударами ОТРК “Искандер” поражено хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия противника. Уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов», — говорится в сообщении.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. На сумском участке расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов и артиллерия наращивают интенсивность ударов по позициям и логистическим маршрутам украинских войск.
На харьковском направлении военные РФ продолжают продвижение практически на всех участках. Интенсивно работают расчёты «Гераней», тяжёлая реактивная артиллерия и «Солнцепёки».
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прогресс в Черниговской области.