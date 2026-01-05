Ричмонд
Диас-Канель объявил траур по погибшим при защите Мадуро 32 кубинцам

В Гаване заявили, что 32 кубинца погибли при защите президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что 32 кубинца погибли во время атаки США на Венесуэлу. Указ Диас-Канеля об объявлении траура по погибшим опубликован в издании Granma.

«Объявить два дня национального траура с 6.00 5 января до 0.00 6 января 2026 года», — сказано в публикации.

Сообщается, что речь идёт о кубинских военнослужащих, которые выполняли задачи по запросу венесуэльской стороны. При этом операцию США в Венесуэле кубинский лидер охарактеризовал как «преступное нападение».

Накануне США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. В ходе операции президент этой страны Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Штаты. Вместе с Мадуро в США вывезли его жену.

В Министерстве иностранных дел России назвали захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены посягательством на суверенитет независимого государства.

При этом Китай назвал захват Мадуро нарушением международного права. Пекин потребовал освободить президента Венесуэлы и начать диалог по сложившейся ситуации.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше