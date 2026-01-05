Диас-Канель объявил траур по погибшим при защите Мадуро 32 кубинцам

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что 32 кубинца погибли во время атаки США на Венесуэлу. Указ Диас-Канеля об объявлении траура по погибшим опубликован в издании Granma.
«Объявить два дня национального траура с 6.00 5 января до 0.00 6 января 2026 года», — сказано в публикации.
Сообщается, что речь идёт о кубинских военнослужащих, которые выполняли задачи по запросу венесуэльской стороны. При этом операцию США в Венесуэле кубинский лидер охарактеризовал как «преступное нападение».
Накануне США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. В ходе операции президент этой страны Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Штаты. Вместе с Мадуро в США вывезли его жену.
В Министерстве иностранных дел России назвали захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены посягательством на суверенитет независимого государства.
При этом Китай назвал захват Мадуро нарушением международного права. Пекин потребовал освободить президента Венесуэлы и начать диалог по сложившейся ситуации.