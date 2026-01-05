Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вплоть до Рождества в Башкирии будут метели

Синоптики передали прогноз погоды на ближайшие три дня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются сильные метели. По предоставленным данным, неблагоприятные погодные условия пообещали вплоть до Рождества, 7 января.

В понедельник, 5 января, будут снежные заносы и накаты, метели и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит −1,-6°.

Во вторник, 6 января, спрогнозировали метели, заносы, накаты, гололедицу, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем −4,-9°.

В Рождество, 7 января, погода успокоится — пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −10,-15°, по юго-востоку до −18,-23°, днем −3,-8°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.