Вплоть до Рождества в Башкирии будут метели

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются сильные метели. По предоставленным данным, неблагоприятные погодные условия пообещали вплоть до Рождества, 7 января.
В понедельник, 5 января, будут снежные заносы и накаты, метели и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит −1,-6°.
Во вторник, 6 января, спрогнозировали метели, заносы, накаты, гололедицу, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем −4,-9°.
В Рождество, 7 января, погода успокоится — пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −10,-15°, по юго-востоку до −18,-23°, днем −3,-8°.
