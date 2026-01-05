Для души и сердца: самые удивительные храмы ХМАО. Фото

В Югре насчитываются десятки храмов с богатой историей и уникальной архитектурой.
Югра — регион, где история и культура разных народов переплетаются особенно тесно. Это отражается и в архитектуре: на карте округа сохранились храмы, которые не только впечатляют внешне, но и хранят глубокие духовные традиции и редкие исторические сюжеты. Самые заметные из них — в подборке URA.RU.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
В этом году Храм Покрова Пресвятой Богородицы отмечает 25-летие со дня второго рождения.
Храм в Ханты-Мансийске считается одним из старейших религиозных объектов Югры. Каменное здание было возведено в начале XIX века, однако история святыни начинается значительно раньше.
Как указано на сайте Ханты-Мансийской митрополии, в 1640 году в Самаровском яме построили первую деревянную церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Примерно в 1676 году она стала приделом нового храма, освященного в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В архивных документах Покровская церковь впервые упоминается в 1743 году.
Каменный храм простоял до начала 1920-х годов, после чего был разрушен. Кирпич использовали при строительстве рыбокомбината, а на месте церкви появился клуб рыбников. Впоследствии храм восстановили на историческом фундаменте по старинным чертежам. В этом году он отмечает 25-летие со дня второго рождения — полной реставрации здания.
Богородице-Успенская церковь.
Богородице-Успенская церковь возведена в период просветительских миссий среди коренного населения Севера — в 1712—1727 годах.
Церковь, также известная как Успенская церковь Казымской волости, расположена в селе Полноват Белоярского района и является объектом культурного наследия.
Как следует из данных объединенного ресурса Музеев Югры, храм был возведен в период просветительских миссий среди коренного населения Севера — в 1712—1727 годах. За свою историю здание пережило несколько пожаров в XVIII-XIX веках, а в 1929 году было закрыто и использовалось сначала как склад, затем как клуб.
После реставрации церковь вновь открыли в 2009 году. При восстановлении удалось сохранить первые венцы сруба, а новые помещения возвели на старом фундаменте, частично оставив исторические стены.
Плавучая часовня-маяк в честь Святителя Николая Чудотворца.
Первая в России плавучая часовня-маяк появилась в Югре.
В 2013 году на слиянии Оби и Иртыша установили первую в России плавучую часовню-маяк. Храм посвящен святителю Николаю Чудотворцу — покровителю путешественников и речников. Ночью часовня выполняет и практическую функцию маяка.
В том же году часовню освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это место стало одной из точек притяжения туристов: здесь загадывают желания, бросают в воду монеты и умываются речной водой, которую считают священной.
Храм Преображения Господня.
Общая площадь собора в Сургуте — около 3800 квадратных метров.
На храме Преображения Господня установлен самый большой колокол в ХМАО — его вес составляет шесть тонн. Храм построен в Сургуте по проекту московских архитекторов и выполнен в форме креста. Общая площадь здания — около 3800 квадратных метров. Интерьеры украшают 16 мозаичных икон с ликами святых Сибирской земли, что делает храм одним из наиболее заметных архитектурных объектов города.
Кафедральный собор Воскресения Христова.
Храмовый комплекс «Во имя Воскресения Христова» расположен на одном из семи холмов в центральной части Ханты-Мансийска.
Пятикупольный кафедральный собор с отдельно стоящей колокольней был построен в 2001—2005 годах в Ханты-Мансийске. Колокольня высотой 62 метра до подкрестного шара выполнена по канонам храмовой архитектуры XIX века.
Храмовый комплекс «Во имя Воскресения Христова» расположен на одном из семи холмов в центральной части города. Здесь освящены три престола: центральный — в честь Воскресения Христова, северный — в честь всех святых, в земле Сибирской просиявших, южный — во имя князя Александра Невского. Роспись выполнена в сербско-византийском стиле.