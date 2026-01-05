Для души и сердца: самые удивительные храмы ХМАО. Фото

Как следует из данных объединенного ресурса Музеев Югры, храм был возведен в период просветительских миссий среди коренного населения Севера — в 1712—1727 годах. За свою историю здание пережило несколько пожаров в XVIII-XIX веках, а в 1929 году было закрыто и использовалось сначала как склад, затем как клуб.