Врач рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа

В России сейчас главенствует штамм гриппа A (H3N2), так называемый гонконгский. Несмотря на это, в Роспотребнадзоре отмечают, что общий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пока остаётся сезонным и не превышает обычных значений. На время зимних праздников санитарные службы усилят мониторинг эпидемической обстановки. Все региональные управления Роспотребнадзора получили указание быть в полной готовности на случай, если ситуация начнёт ухудшаться.