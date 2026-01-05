Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова назвала группы повышенного риска по гонконгскому гриппу: люди с хроническими заболеваниями лёгких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями лёгких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью лёгких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», — отметила эксперт.

Врач добавила, что сегодня различают хронические и временные формы иммунодефицита. К последним могут приводить переохлаждение, стресс или интенсивные физические нагрузки. Такое состояние способно утяжелить течение гонконгского гриппа.

В России сейчас главенствует штамм гриппа A (H3N2), так называемый гонконгский. Несмотря на это, в Роспотребнадзоре отмечают, что общий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пока остаётся сезонным и не превышает обычных значений. На время зимних праздников санитарные службы усилят мониторинг эпидемической обстановки. Все региональные управления Роспотребнадзора получили указание быть в полной готовности на случай, если ситуация начнёт ухудшаться.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.