Врач рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа

«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями лёгких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью лёгких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», — отметила эксперт.
Врач добавила, что сегодня различают хронические и временные формы иммунодефицита. К последним могут приводить переохлаждение, стресс или интенсивные физические нагрузки. Такое состояние способно утяжелить течение гонконгского гриппа.
В России сейчас главенствует штамм гриппа A (H3N2), так называемый гонконгский. Несмотря на это, в Роспотребнадзоре отмечают, что общий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пока остаётся сезонным и не превышает обычных значений. На время зимних праздников санитарные службы усилят мониторинг эпидемической обстановки. Все региональные управления Роспотребнадзора получили указание быть в полной готовности на случай, если ситуация начнёт ухудшаться.
