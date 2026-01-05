Ричмонд
В РФ вступил в силу закон о бесплатном получении профессии для не сдавших ОГЭ

С 1 января в России вступил в силу закон, позволяющий выпускникам девятых классов, не сдавшим обязательный государственный экзамен (ОГЭ), бесплатно получить рабочую профессию, список которых определят региональные власти. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Госдумы (ГД).

Источник: РИА "Новости"

«Выпускники девятых классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти», — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон направлен на поддержку детей, не сдавших ОГЭ, и позволит им продолжить обучение в профессиях, востребованных на рынке труда.

«Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат», — отметил он.

Также Володин указал, что нововведения помогут регионам восполнить дефицит рабочих кадров в зависимости от местных потребностей.

Депутаты Госдумы 18 декабря 2025 года приняли законопроект о продлении эксперимента по упрощению поступления в организации среднего профессионального образования (СПО) до 2029 года и расширению числа участников до 12 регионов. Изначально эксперимент проходил только в трех регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Теперь в нем участвуют 12 регионов, включая Татарстан, Камчатский край, Московскую, Мурманскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тюменскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

