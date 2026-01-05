В РФ вступил в силу закон о бесплатном получении профессии для не сдавших ОГЭ

Депутаты Госдумы 18 декабря 2025 года приняли законопроект о продлении эксперимента по упрощению поступления в организации среднего профессионального образования (СПО) до 2029 года и расширению числа участников до 12 регионов. Изначально эксперимент проходил только в трех регионах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Теперь в нем участвуют 12 регионов, включая Татарстан, Камчатский край, Московскую, Мурманскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тюменскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.