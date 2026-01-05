Когда выгоднее всего уйти в отпуск в 2026 году

Принцип расчета основан на том, что при фиксированном окладе стоимость одного рабочего дня тем ниже, чем больше таких дней в месяце. Таким образом, взяв отпуск в месяце с максимальным числом рабочих дней, сотрудник теряет в среднем меньше денег за каждый день отдыха.