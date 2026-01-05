Ричмонд
Когда выгоднее всего уйти в отпуск в 2026 году

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом.

Эксперт Подольская пояснила, как количество рабочих дней влияет на выгоду от отпуска.

«Самыми выгодными месяцами отпуска для сотрудников, работающих по окладной системе, в 2026 году будут июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным будет январь, в котором минимальное количество рабочих дней», — сказала Подольская. Ее слова передает ТАСС.

Принцип расчета основан на том, что при фиксированном окладе стоимость одного рабочего дня тем ниже, чем больше таких дней в месяце. Таким образом, взяв отпуск в месяце с максимальным числом рабочих дней, сотрудник теряет в среднем меньше денег за каждый день отдыха.