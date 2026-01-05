Ричмонд
Трамп: США вернут потраченные на Украину деньги за счет сделки по минералам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом вернет все потраченные на Украину деньги благодаря договоренностям о полезных ископаемых.

Он напомнил, что американский экс-глава Джо Байден потратил 350 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву. Теперь, по словам Трампа, он вернул эти деньги обратно посредством сделки по редкоземельным элементам.

— Мы вернем значительную часть этих денег. Может быть, все эти деньги, а может быть, еще больше. Теперь нам платят, — цитирует Трампа ТАСС.

Новая версия соглашения о редкоземельных металлах, подготовленная администрацией Трампа, подразумевает полный контроль над будущими инвестициями и добычу полезных ископаемых на Украине.

Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что киевский режим «продал Украину», подписав ресурсную сделку с Вашингтоном.

Ранее глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп намеревался при помощи сделки по редкоземельным металлам с Украиной оказать влияние на руководство РФ в контексте переговоров.

